"Полимерики" в ЦВР "Планета взросления"

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Описание:

Цели программы:

научить навыкам работы с полимерной глиной;

дать необходимые знания, умения для творческого воспроизведения задуманного образа;

научить применять способы объемной лепки из глины;

обучить навыкам самостоятельной работы на занятиях;

развивать мелкую моторику рук;

развивать и повышать внутреннюю мотивацию ребенка к занятиям декоративно-прикладным творчеством;

развивать эмоционально комфортные отношения в учебной группе, располагающих к творческому самовыражению;

воспитывать художественный вкус, отзывчивость, уважение к окружающим людям;

способствовать появлению уверенности в своих силах, выработке адекватной самооценке при изготовлении изделий;

Возраст учащихся: от 5 до 12 лет.

Количество человек в группах: до 20.