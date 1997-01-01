Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
"Полимерики" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание:
Цели программы:
-
научить навыкам работы с полимерной глиной;
-
дать необходимые знания, умения для творческого воспроизведения задуманного образа;
-
научить применять способы объемной лепки из глины;
-
обучить навыкам самостоятельной работы на занятиях;
-
развивать мелкую моторику рук;
-
развивать и повышать внутреннюю мотивацию ребенка к занятиям декоративно-прикладным творчеством;
-
развивать эмоционально комфортные отношения в учебной группе, располагающих к творческому самовыражению;
-
воспитывать художественный вкус, отзывчивость, уважение к окружающим людям;
-
способствовать появлению уверенности в своих силах, выработке адекватной самооценке при изготовлении изделий;
Возраст учащихся: от 5 до 12 лет.
Количество человек в группах: до 20.
-
"Ремесленная мастерская" в "Планета взросления"От 7 до 18 лет Государственная
-
«Мир сюрпризов и подарков» в ДЮЦ «Восхождение»От 6 до 16 лет Государственная
-
"Мир искусства" в ЦВР "Планета взросления"От 7 до 12 лет Государственная
-
Программа "Капитошка" в ЦВР "Планета взросления"От 5 до 7 лет Государственная
-
"Юный металлист" в ЦВР "Планета взросления"От 12 до 18 лет Государственная
-
"Творческая лепка" в ЦВР "Планета взросления"От 6 до 10 лет Государственная
-
Секция "Соленое тесто" в ЦВР "Планета взросления"От 7 до 12 лет Государственная
-
Кружок "Клякса" в ЦРН "Родник"От 5 до 9 лет От 200 руб Государственная
-
«Мягкая игрушка» в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 7 до 13 лет От 800 до 800 руб Государственная
Загрузка комментариев...