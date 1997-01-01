Popping в СК «Заряд»

Информация

Описание: Popping - стиль танца, основанный на сокращении мышц, создающий эффект резкого вздрагивания в теле танцора. Это делается непрерывно в ритме музыки в сочетании с различными движениями и позами.

Возраст учеников: от 7 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость занятий: 2400 руб./8 занятий.

Расписание занятий: ВТ, ПТ 16:30.