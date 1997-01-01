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Программа «Наши лица» в ДЮЦ «Восхождение»
Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: программа помогает преодолеть психологические барьеры работы в команде. Ожидаемый результат – развитие социально-коммуникативных навыков. Воспитание умений работать в коллективе.
Возраст учащихся: 10-14 лет.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Стоимость: бесплатно.
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