Информация

Описание:

Какие возможности дает детям программа «Я - исследователь» с элементами ТРИЗ ?

Быстро учиться и переучиваться.

Развивать интерес к процессу познания и обучения.

Эффективно работать с информацией (воспринимать, обрабатывать, фиксировать, передавать).

Различать качественную и некачественную информацию, находить в потоке информации главное.

Закладывает основы для изучения естественных наук.

Решать нестандартные задачи, не ограничиваясь одним вариантом решения.

Стимулирует творческое воображение и вариативное мышление.

Проектировать свои дела и свою жизнь, просчитывать риски.

Анализировать и исправлять ошибки.

С детьми работают сертифицированные тренеры.

Возраст учеников: с 5 до 10 лет.

Стоимость занятий: 4 занятия — 3700 руб., первое пробное занятие бесплатно.

Действует система абонементов/скидки/акции.

Продолжительность занятия: от 40 мин до 1 ч 30 мин.

Частота занятий: 1 раз в неделю, график занятий для каждого ребенка подбирается индивидуально.

Количество человек в группах: от 2х до 6 человек.

Форма одежды: свободная, при желании можно брать сменную обувь.

Дополнительные расходы: нет.

Режим работы: 9:00-20:00.