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Программа «Я - исследователь» с элементами ТРИЗ
Адреса
- +7 (924) 226-32-65
- +7 (914) 182-51-19
Информация
Описание:
Какие возможности дает детям программа «Я - исследователь» с элементами ТРИЗ ?
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Быстро учиться и переучиваться.
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Развивать интерес к процессу познания и обучения.
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Эффективно работать с информацией (воспринимать, обрабатывать, фиксировать, передавать).
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Различать качественную и некачественную информацию, находить в потоке информации главное.
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Закладывает основы для изучения естественных наук.
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Решать нестандартные задачи, не ограничиваясь одним вариантом решения.
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Стимулирует творческое воображение и вариативное мышление.
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Проектировать свои дела и свою жизнь, просчитывать риски.
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Анализировать и исправлять ошибки.
С детьми работают сертифицированные тренеры.
Возраст учеников: с 5 до 10 лет.
Стоимость занятий: 4 занятия — 3700 руб., первое пробное занятие бесплатно.
Действует система абонементов/скидки/акции.
Продолжительность занятия: от 40 мин до 1 ч 30 мин.
Частота занятий: 1 раз в неделю, график занятий для каждого ребенка подбирается индивидуально.
Количество человек в группах: от 2х до 6 человек.
Форма одежды: свободная, при желании можно брать сменную обувь.
Дополнительные расходы: нет.
Режим работы: 9:00-20:00.
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