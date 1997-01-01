Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Программа "BabyTraining" в фитнес-клубе "Наутилус"
Цена: От 26000
Возраст: 0 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А
- +7 (4212) 793-777
Информация
Описание: Программа «BabyTraining» предназначена для занятий в бассейне с малышами от рождения до трех лет.
Возраст: 0-3 года.
Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).
Форма: приобретается самостоятельно.
-
Секция "Мальки" в ФК "Наутилус"От 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
-
Грудничковое плавание в школе «Лидер»До 2 лет От 400 до 4000 руб Частная
-
Плавание в закрытом бассейне "СКА"От 7 до 18 лет От 2000 руб Частная
-
Школа плавания в ФК "World Classики"От 4 до 14 лет От 4500 до 5040 руб Частная
-
Школа плавания "Новая Звезда"От 3 до 16 лет От 2000 руб Частная
-
Студия раннего плавания «Аквакласс»До 7 лет От 850 до 32500 руб Частная
-
Плавание в бассейне ДЮСШ "Дельфин"От 7 до 18 лет От 600 руб Государственная
-
Грудничковое плавание в ДСЦ "ЮниCLUB"До 3 лет Частная
-
Секция "Морские котики" в "Дайв-Центре"От 10 до 17 лет Частная
-
Секция "Водное поло" в ФК "Наутилус"От 9 до 15 лет До 26000 руб Частная
Загрузка комментариев...