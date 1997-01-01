Программа "Енотики. Школа"

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- +7 (4212) 929-201
Информация
Описание:
Основной результат таких занятий – ребенок, свободно выражающий свои мысли, обосновывающий свое мнение, ищущий варианты решения проблемы, вступающий в совместную деятельность с другими.
Учат тому, что можно увидеть, потрогать или смоделировать, воссоздать и потом потрогать. Внутри темы — упражнения на развитие навыков чтения, устного счета, логики, памяти, речи, моторики, решения изобретательских задач. Первое занятие в неделю на русском языке, второе (продолжение темы) — на английском.
Очень важно - обучение по этой программе - целостная деятельность, не разделенная на уроки по отдельным навыкам (математика, письмо, например). Для ребенка это часовое (3+) или двухчасовое (5+) тематическое приключение.
Возраст учеников: от 3 до 6 лет.
Продолжительность занятия: 1-2 часа.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Стоимость:
Енотики.Школа для 3-4 летних ребят:
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4400 рублей полная программа 2 раза в неделю;
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2600 рублей субботняя группа.
Енотики.Школа для 5-6 летних ребят:
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5800 рублей полная программа 2 раза в неделю;
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3600 рублей субботняя группа.
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