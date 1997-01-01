Программа "Енотики. Школа"

Информация

Описание:

Основной результат таких занятий – ребенок, свободно выражающий свои мысли, обосновывающий свое мнение, ищущий варианты решения проблемы, вступающий в совместную деятельность с другими.

Учат тому, что можно увидеть, потрогать или смоделировать, воссоздать и потом потрогать. Внутри темы — упражнения на развитие навыков чтения, устного счета, логики, памяти, речи, моторики, решения изобретательских задач. Первое занятие в неделю на русском языке, второе (продолжение темы) — на английском.

Очень важно - обучение по этой программе - целостная деятельность, не разделенная на уроки по отдельным навыкам (математика, письмо, например). Для ребенка это часовое (3+) или двухчасовое (5+) тематическое приключение.

Возраст учеников: от 3 до 6 лет.

Продолжительность занятия: 1-2 часа.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Стоимость:

Енотики.Школа для 3-4 летних ребят:

4400 рублей полная программа 2 раза в неделю;

2600 рублей субботняя группа.

Енотики.Школа для 5-6 летних ребят: