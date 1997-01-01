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Программа "Хоровое пение" в ДМХШ "Тополек"
Адреса
- +7 (4212) 223-266
Информация
Срок обучения – 8 лет (с дополнительным годом обучения – 9 класс).
Учебные предметы: хор, фортепиано, основы дирижирования, сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, элементарная теория музыки.
*Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств «Хоровое пение» - срок обучения 5 лет, 7 лет (с дополнительным годом обучения - 8 класс): хор, сольфеджио, элементарная теория музыки, слушание музыки, музыкальная литература, музыкальный инструмент (фортепиано, флейта, саксофон, аккордеон, баян, гитара, скрипка).
Возраст: с 6,5 лет.
Стоимость: бесплатно.
Правила приёма в школу
В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября исполнится не менее шести лет и шести месяцев и не более девяти лет, имеющие определенно выраженные музыкальные способности и здоровый голосовой аппарат.
Необходимым условием успешного обучения в школе является также хорошее здоровье ребёнка.
Для поступающих в 1 класс школы наличие дома фортепиано (можно электронного) ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Отбор детей по всем образовательным программам в области искусств проводится в единой форме прослушивания.
Содержание формы прослушивания (требования к поступающим) включают в себя:
- вокальные данные (качество голоса, чистота интонирования, хорошая дикция, выразительность при исполнении песни);
- ритм (точное повторение заданных ритмических формул);
- слух (точное звуковысотное воспроизведение звуков и определение количества заданных звуков);
- память (точное повторение музыкальной фразы, попевки).
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