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Программа "Изюминка" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: программа включает в себя разделы:
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ритмика;
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классический танец;
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народно-сценический танец.
Занятия танцами способствуют:
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формированию правильной осанки, походки;
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профилактике плоскостопия;
-
снижению психического напряжения.
-
развитию мышечной силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых и координационных способностей;
-
развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой;
-
развитию творческих и созидательных способностей детей, мышления, воображения, познавательней активности, расширению кругозора;
-
поддержанию увлечения занятиями музыкой и пластикой.
Возраст учащихся: от 6 до 14 лет.
Количество человек в группах: до 20.
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