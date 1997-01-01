Программа "Изюминка" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: программа включает в себя разделы:

ритмика;

классический танец;

народно-сценический танец.

Занятия танцами способствуют:

формированию правильной осанки, походки;

профилактике плоскостопия;

снижению психического напряжения.

развитию мышечной силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых и координационных способностей;

развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой;

развитию творческих и созидательных способностей детей, мышления, воображения, познавательней активности, расширению кругозора;

поддержанию увлечения занятиями музыкой и пластикой.

Возраст учащихся: от 6 до 14 лет.

Количество человек в группах: до 20.