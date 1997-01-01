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Программа "Капитошка" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Капитошка» открывает ребенку широкое поле творчества, раскрывает перед ним огромный и увлекательный мир искусства.
Занятия составлены по тематическому принципу: одна и та же тема пронизывает все занятия в течение недели (по окружающему миру, по развитию речи, по лепке, по аппликации, по рисованию). Таким образом, дети за неделю изучают одну тему на всех занятиях.
Возраст учащихся: от 5 до 7 лет.
Количество человек в группах: до 20.
Основа: платная.
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