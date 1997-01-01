Программа "Капитошка" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Капитошка» открывает ребенку широкое поле творчества, раскрывает перед ним огромный и увлекательный мир искусства.

Занятия составлены по тематическому принципу: одна и та же тема пронизывает все занятия в течение недели (по окружающему миру, по развитию речи, по лепке, по аппликации, по рисованию). Таким образом, дети за неделю изучают одну тему на всех занятиях.

Возраст учащихся: от 5 до 7 лет.

Количество человек в группах: до 20.

Основа: платная.