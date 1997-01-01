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Программа "Колибри" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание:
Задачи:
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Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя различные виды движений.
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Развитие умений ориентироваться в пространстве.
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Развитие музыкальности.
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Развитие творческих способностей.
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Воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые музыкальные произведения.
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Развитие и тренировка психических процессов.
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Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности.
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Создание условий для адаптации ребенка в коллективе через коммуникативное двигательное общение.
Возраст учащихся: от 5 до 6 лет.
Количество человек в группах: до 20.
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