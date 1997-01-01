Программа "Конфетти в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание:

Программа обучения театральному искусству.

Занятия способствуют эмоциональному раскрепощению ребенка, снятию зажатости, развитию художественного воображения – это путь через игру, фантазирование, сочинительство.

Задачи программы:

развитие творческой фантазии, воображения, внимания и памяти;

развитие голосовых возможностей каждого ребенка, чувства ритма, ассоциативного и образного мышления;

развитие эмоциональности детей, в том числе способности к состраданию, сочувствию, сопереживанию;

развитие навыков выполнения простых физических действий на сцене;

развитие умения анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до слушателя.

Возраст учащихся: от 7 до 12 лет.

Количество человек в группах: до 20.