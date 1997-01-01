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Программа "Конфетти в ЦВР "Планета взросления"
Адреса
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание:
Программа обучения театральному искусству.
Занятия способствуют эмоциональному раскрепощению ребенка, снятию зажатости, развитию художественного воображения – это путь через игру, фантазирование, сочинительство.
Задачи программы:
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развитие творческой фантазии, воображения, внимания и памяти;
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развитие голосовых возможностей каждого ребенка, чувства ритма, ассоциативного и образного мышления;
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развитие эмоциональности детей, в том числе способности к состраданию, сочувствию, сопереживанию;
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развитие навыков выполнения простых физических действий на сцене;
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развитие умения анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до слушателя.
Возраст учащихся: от 7 до 12 лет.
Количество человек в группах: до 20.
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