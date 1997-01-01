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Программа "Смайл" в ДЮЦ «Восхождение»
Адреса
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: программа начального уровня, направленная на развитие гибкости, танцевальности, эмоциональности и чувства сцены.
Создание программы обусловлено тем, что возникла необходимость в создании подготовительной группы клуба чирлидеров "Смайл".
Программа целенаправленно развивает личностные качества ребенка: упорство, трудолюбие, силу воли, ответственность, позитивное видение мира и готовит воспитанников к занятиям спортом.
Программа реализуется в физкультурно-спортивном направлении, в тоже время имеет элементы художественной и социально-педагогической направленности. В программе широко использованы современные подходы к образованию детей, развитию личностных качеств учащихся посредствам хореографии, спорта и общения.
Возраст учеников: от 4 до 6 лет.
Количество человек в группах: до15 детей.
Форма одежды: свободная.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1час.
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