Программа "Смайл" в ДЮЦ «Восхождение»

Информация

Описание: программа начального уровня, направленная на развитие гибкости, танцевальности, эмоциональности и чувства сцены.

Создание программы обусловлено тем, что возникла необходимость в создании подготовительной группы клуба чирлидеров "Смайл".

Программа целенаправленно развивает личностные качества ребенка: упорство, трудолюбие, силу воли, ответственность, позитивное видение мира и готовит воспитанников к занятиям спортом.

Программа реализуется в физкультурно-спортивном направлении, в тоже время имеет элементы художественной и социально-педагогической направленности. В программе широко использованы современные подходы к образованию детей, развитию личностных качеств учащихся посредствам хореографии, спорта и общения.

Возраст учеников: от 4 до 6 лет.

Количество человек в группах: до15 детей.

Форма одежды: свободная.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1час.