Программа "Соловушка" в ДЮЦ «Восхождение»

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Информация
Описание: данная программа универсальна и подходит для работы, как с одаренными детьми, так и с ребятами, имеющими стартовый уровень способностей, причем образовательный процесс построен так, что самореализоваться сможет ребенок с любым уровнем вокальных способностей. Программа направлена на формирование творческих навыков учащихся средствами эстрадного вокала, приобщение детей к русскому народному искусству посредством исполнения фольклора и расширение общего кругозора путём приобщения обучающихся к вокально-хоровому пению на основе исполнения лучших образцов современной отечественной песни.
Возраст учеников: от 7 лет.
Количество человек в группах: до 5 детей.
Форма одежды: свободная.
Частота занятий: 3 раза в неделю — в группах, 1 раз в неделю — индивидуально.
Продолжительность занятия: 2 часа — в группах, 1 час — индивидуально.
Стоимость занятий: от 220 руб. - в группах, от 300 руб. - индивидуально.
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