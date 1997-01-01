Программа "Соловушка" в ДЮЦ «Восхождение»

Информация

Описание: данная программа универсальна и подходит для работы, как с одаренными детьми, так и с ребятами, имеющими стартовый уровень способностей, причем образовательный процесс построен так, что самореализоваться сможет ребенок с любым уровнем вокальных способностей. Программа направлена на формирование творческих навыков учащихся средствами эстрадного вокала, приобщение детей к русскому народному искусству посредством исполнения фольклора и расширение общего кругозора путём приобщения обучающихся к вокально-хоровому пению на основе исполнения лучших образцов современной отечественной песни.

Возраст учеников: от 7 лет.

Количество человек в группах: до 5 детей.

Форма одежды: свободная.

Частота занятий: 3 раза в неделю — в группах, 1 раз в неделю — индивидуально.

Продолжительность занятия: 2 часа — в группах, 1 час — индивидуально.

Стоимость занятий: от 220 руб. - в группах, от 300 руб. - индивидуально.