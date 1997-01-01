Программа "Струнные инструменты" в ДМХШ "Тополек"

Информация

Срок обучения – 8 лет (с дополнительным годом обучения – 9 класс).

Учебные предметы: специальность, ансамбль, фортепиано, хоровой класс, сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, элементарная теория музыки.

Возраст: с 6,5 лет.

Стоимость: бесплатно.

Правила приёма в школу

В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября исполнится не менее шести лет и шести месяцев и не более девяти лет, имеющие определенно выраженные музыкальные способности и здоровый голосовой аппарат.

Необходимым условием успешного обучения в школе является также хорошее здоровье ребёнка.

Отбор детей по всем образовательным программам в области искусств проводится в единой форме прослушивания.

Содержание формы прослушивания (требования к поступающим) включают в себя: