Программа "Танцующий театр" в ДЮЦ «Восхождение»

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Описание: программа способствует гармоничному развитию детей, учит их красоте и выразительности движений, развивает физическую силу, выносливость.

Ограниченность физических данных у большинства детей заставляет проявлять большую осторожность в выборе материала при подготовке занятия. Основное внимание обращается на развитие природных танцевальных способностей ребенка, а так же чувства ритма, уверенности в себе, на снятие психологических и мышечных зажимов, на выработку навыков взаимодействия с партнером, изучаются основные принципы движения.

На первом году обучения больше упор делается на укрепление и развитие опорно-двигательного аппарата ребенка, на повышение выносливости к физическим нагрузкам, на развитие ритмического слуха, музыкальности. Основой работы с детьми в это время является разучивание танцевальных упражнений, которые тренируют мышцы, а уже на следующих годах обучения – работа над танцем в спектакле, который является полноценной составляющей.

Возраст учеников: от 7 до 17 лет.

Количество человек в группах: до 15 детей.

Режим занятий: