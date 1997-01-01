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Программа "Танцующий театр" в ДЮЦ «Восхождение»
Адреса
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: программа способствует гармоничному развитию детей, учит их красоте и выразительности движений, развивает физическую силу, выносливость.
Ограниченность физических данных у большинства детей заставляет проявлять большую осторожность в выборе материала при подготовке занятия. Основное внимание обращается на развитие природных танцевальных способностей ребенка, а так же чувства ритма, уверенности в себе, на снятие психологических и мышечных зажимов, на выработку навыков взаимодействия с партнером, изучаются основные принципы движения.
На первом году обучения больше упор делается на укрепление и развитие опорно-двигательного аппарата ребенка, на повышение выносливости к физическим нагрузкам, на развитие ритмического слуха, музыкальности. Основой работы с детьми в это время является разучивание танцевальных упражнений, которые тренируют мышцы, а уже на следующих годах обучения – работа над танцем в спектакле, который является полноценной составляющей.
Возраст учеников: от 7 до 17 лет.
Количество человек в группах: до 15 детей.
Режим занятий:
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Группы 1 года обучения – недельная нагрузка 1 час, 36 ч. в год.
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Группа 2 года обучения – недельная нагрузка 1 час, 36 ч. в год;
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Группы 3 года обучения – недельная нагрузка 2 часа, 72 ч. в год.
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Группа 4 года обучения – недельная нагрузка 2 часа, 72 ч. в год.
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Группы 5 года обучения – недельная нагрузка 1 час, 36 ч. в год.
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Группа 6 года обучения – недельная нагрузка 1 час, 36 ч. в год.
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Группа 7 год обучения – недельная нагрузка 3 часа, 108 ч. в год.
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