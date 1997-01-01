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Программа "Я музыкантом стать хочу" в ДМШ №4
Адреса
- +7 (4212) 483-542
Информация
Программа "Я музыкантом стать хочу" создана для детей в возрасте от 4,5 до 7 лет для платных образовательных услуг. Её цель - развитие музыкальных способностей с целью подготовки детей для поступления в музыкальную школу. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
Задачи:
- развивать чувство ритма;
- развивать координацию между слухом и голосом;
- знакомить детей с художественными, доступными их восприятию образцами современной, классической, народной музыки;
- развивать музыкальную восприимчивость детей, способность эмоционально откликаться на чувства, выраженные в музыке;
- различать музыкальные образы, особенности их развития;
- дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию музыкальных произведений, различению их содержания, характера,средств выразительности.
Продолжительность учебного времени по предмету 1 академический час.
Один академический час составляет 30 минут (с перерывом 10 минут в середине занятия: 20+10 (перерыв)+10).
Срок реализации программы - 1 год.
Реализация учебного предмета проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.
Стоимость: 1400 рублей в месяц.
Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по музыке в Хабаровске
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