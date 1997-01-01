Программа "Я музыкантом стать хочу" в ДМШ №4

Информация

Программа "Я музыкантом стать хочу" создана для детей в возрасте от 4,5 до 7 лет для платных образовательных услуг. Её цель - развитие музыкальных способностей с целью подготовки детей для поступления в музыкальную школу. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся.

Задачи:

развивать чувство ритма;

развивать координацию между слухом и голосом;

знакомить детей с художественными, доступными их восприятию образцами современной, классической, народной музыки;

развивать музыкальную восприимчивость детей, способность эмоционально откликаться на чувства, выраженные в музыке;

различать музыкальные образы, особенности их развития;

дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию музыкальных произведений, различению их содержания, характера,средств выразительности.

Продолжительность учебного времени по предмету 1 академический час.

Один академический час составляет 30 минут (с перерывом 10 минут в середине занятия: 20+10 (перерыв)+10).

Срок реализации программы - 1 год.

Реализация учебного предмета проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Стоимость: 1400 рублей в месяц.

Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по музыке в Хабаровске