Программирование minecraft ЦКТ «Идвен»  

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Описание:

Сегодня программирование не только тренирует ум и логическое мышление,

но и может доставить море радости. Мало что сравнится с удовольствием, которое испытывают дети, глядя, как созданная ими программа делает нечто интересное!

Среди ребят очень популярна игра Minecraft. Она динамична и увлекательна. А многие ли могут вмешиваться в ее сюжет и менять сценарий событий, придумывать собственные виртуальные миры, сооружать целые города нажатием одной кнопки, превращать меч в волшебную палочку, управлять персонажами по своему усмотрению, давая волю воображению?

Мы объединяем игру Minecraft и программирование. Теперь ребята будут не только играть в Minecraft, но и научатся программировать в ней. Помогать в этом им будет язык программирования Python. Совместив Python с Minecraft, дети смогут сразу писать занимательные программы и наблюдать результат их работы прямо в игре.

Курс "Программируем с Minecraft" разработана для детей 9 – 13 лет и является переходным от блочного программирования к профессиональному языку Python, которым пользуются миллионы людей - от новичков до профи!

Будет очень интересно.

Возраст учеников: 9-13 лет.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 68 ак. часов.

Стоимость обучения: