Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Программирование minecraft ЦКТ «Идвен»
Адреса
- +7 (4212) 637-152
- +7 (914) 182-05-39
Информация
Описание:
Сегодня программирование не только тренирует ум и логическое мышление,
но и может доставить море радости. Мало что сравнится с удовольствием, которое испытывают дети, глядя, как созданная ими программа делает нечто интересное!
Среди ребят очень популярна игра Minecraft. Она динамична и увлекательна. А многие ли могут вмешиваться в ее сюжет и менять сценарий событий, придумывать собственные виртуальные миры, сооружать целые города нажатием одной кнопки, превращать меч в волшебную палочку, управлять персонажами по своему усмотрению, давая волю воображению?
Мы объединяем игру Minecraft и программирование. Теперь ребята будут не только играть в Minecraft, но и научатся программировать в ней. Помогать в этом им будет язык программирования Python. Совместив Python с Minecraft, дети смогут сразу писать занимательные программы и наблюдать результат их работы прямо в игре.
Курс "Программируем с Minecraft" разработана для детей 9 – 13 лет и является переходным от блочного программирования к профессиональному языку Python, которым пользуются миллионы людей - от новичков до профи!
Будет очень интересно.
Возраст учеников: 9-13 лет.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 68 ак. часов.
Стоимость обучения:
-
в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;
-
в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.
-
Школа программирования для подростков «Кодленд»От 12 до 18 лет От 3950 руб Частная
-
Инженерный класс в ЦКТ «Идвен»От 12 до 16 лет От 2500 руб Частная
-
Курс «Phyton.Программирование» в АЦТОт 12 до 17 лет От 2600 до 2600 руб Частная
-
Программирование на Python в ЦЦО «IT-куб»От 13 до 18 лет Бесплатно Частная
-
Программирование под андроид в ЦКТ «Идвен»От 14 до 16 лет От 2500 до 3300 руб Частная
-
Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»От 4 до 16 лет От 1840 руб Частная
-
Секция программирования в клубе "Роботочка"От 5 до 15 лет От 500 до 2500 руб Частная
-
Курс «3DsMax.Моделирование» в АЦТОт 12 до 17 лет От 2600 до 2600 руб Частная
-
Курс «3D-моделирование и 3D-печать» в АЦТОт 12 до 17 лет От 2900 до 2900 руб Частная
-
Основы программирования в ЦКТ «Идвен»От 10 до 12 лет От 2500 до 3300 руб Частная
Загрузка комментариев...