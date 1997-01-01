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        Программирование minecraft ЦКТ «Идвен»  

        Программирование minecraft ЦКТ «Идвен»  

        Программирование
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 2500 - 3300
        Возраст: 9 - 13 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 7
        • +7 (4212) 637-152
        • +7 (914) 182-05-39
        Информация

        Описание:

        Сегодня программирование  не только тренирует ум и логическое мышление,
        но и может доставить море радости. Мало что сравнится с удовольствием, которое испытывают дети, глядя, как созданная ими программа делает нечто интересное!

        Среди ребят очень популярна игра Minecraft. Она динамична и увлекательна. А многие ли могут вмешиваться в ее сюжет и менять сценарий событий, придумывать собственные виртуальные миры, сооружать целые города нажатием одной кнопки, превращать меч в волшебную палочку, управлять персонажами по своему усмотрению, давая волю воображению?

        Мы объединяем игру Minecraft и программирование. Теперь ребята будут не только играть в Minecraft, но и научатся программировать в ней. Помогать в этом им будет язык программирования Python.  Совместив Python с Minecraft, дети смогут сразу писать занимательные программы и наблюдать результат их работы прямо в игре.

        Курс "Программируем с Minecraft" разработана для детей 9 – 13 лет и является переходным от блочного программирования к профессиональному языку Python, которым пользуются миллионы людей - от новичков до профи!
        Будет очень интересно.

        Возраст учеников: 9-13 лет.

        Частота занятий:  1 раз в неделю.

        Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 68 ак. часов.

        Стоимость обучения:

        • в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;

        • в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.

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