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        Программирование на Python в ЦЦО «IT-куб»

        Программирование на Python в ЦЦО «IT-куб»

        Количество преподавателей: 3
        Программирование
        Рейтинг: 7.3
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 13 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Архангельская, 25 , ост. 11 Горбольница
        • +7 (924) 935-65-75
        • +7 (4212) 936-575
        Информация

        Описание: образовательный проект от Яндекса по обучению школьников программированию. На занятиях ребята занимаются разработкой текста, созданием программ с графическим интерфейсом, автоматизацией работы с документами. По окончании курса выпускники получат практические навыки программирования на языке Python, научатся решать задачи на анализ статистических данных, обработке графической информации (построению стереоизображений, простых графических фильтров), научатся решать задачи на использование простого искусственного интеллекта.

        Стоимость: бесплатно.

        Возраст обучающихся: от 13 лет.

        Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

        Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.

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