Программирование на Python в ЦКТ «Идвен»

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Описание:

Python является простым и, в то же время, мощным объектно-ориентированным языком программирования. Это один из лучших языков для обучения, позволяющий уже начинающим создавать несложные и эффективные программы, не тратя на это много времени.

Но и с реализацией мощных приложений, сайтов, компьютерных игр, баз данных, систем жизнеобеспечения и элементов искусственного интеллекта, он справляется на «ура». Такие известные компании, как Google и Intel Cisco, YouTube,Hewlett-Packard и ВКонтакте используют язык Python, выбрав его за гибкость и высокую скорость разработки.

Возраст учеников: 11-15 лет.

Стоимость обучения:

в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;

в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.

Частота занятий: 1 раз в неделю.