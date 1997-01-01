Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Программирование на Python в ЦКТ «Идвен»
Адреса
- +7 (4212) 637-152
- +7 (914) 182-05-39
Информация
Описание:
Python является простым и, в то же время, мощным объектно-ориентированным языком программирования. Это один из лучших языков для обучения, позволяющий уже начинающим создавать несложные и эффективные программы, не тратя на это много времени.
Но и с реализацией мощных приложений, сайтов, компьютерных игр, баз данных, систем жизнеобеспечения и элементов искусственного интеллекта, он справляется на «ура». Такие известные компании, как Google и Intel Cisco, YouTube,Hewlett-Packard и ВКонтакте используют язык Python, выбрав его за гибкость и высокую скорость разработки.
Возраст учеников: 11-15 лет.
Стоимость обучения:
- в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;
-
в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
-
Секция "Инфознайки" в ЦЭВД "Отрада"От 10 до 13 лет Бесплатно Государственная
-
Искусственный интеллект в ЦЦО «IT-куб»От 13 до 18 лет Бесплатно Частная
-
Курс «3D-моделирование и 3D-печать» в АЦТОт 12 до 17 лет От 2900 до 2900 руб Частная
-
Веселое программирование в ЦКТ «Идвен»От 7 до 10 лет От 2500 до 3300 руб Частная
-
Школа программирования KIBERoneОт 6 до 14 лет От 4500 до 4500 руб Частная
-
Основы программирования в ЦЦО «IT-куб»От 12 до 18 лет Бесплатно Частная
-
Курс "Java.Программирование" в АЦТОт 12 до 17 лет От 2600 до 2600 руб Частная
-
РОББО клубОт 5 до 15 лет От 2500 руб Частная
-
Курс «Phyton.Программирование» в АЦТОт 12 до 17 лет От 2600 до 2600 руб Частная
-
Основы алгоритмики и логики в ЦЦО «IT-куб»От 5 до 7 лет Бесплатно Частная
Загрузка комментариев...