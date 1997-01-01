Программирование под андроид в ЦКТ «Идвен»

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Описание:

Смартфоны и планшеты на Android все чаше встречаются в наших карманах, и программирование под Android также становится все популярнее. Каждому подростку будет интересно создать что-то, что он cможет

запустить на своем смартфоне.

Данный курс научит ребят самостоятельно разрабатывать программы для своих мобильных устройств под управлением операционной системы Android.

Мы научим их всем тонкостям создания приложений для смартфонов и планшетов. Они приобретут опыт практического их применения, что может позволить в будущем

экономить на приобретении некоторых программ для мобильных устройств и даже зарабатывать на их разработке и реализации.

Возраст учеников: 14-16 лет.

Стоимость обучения:

в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;

в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.

Частота занятий:1 раз в неделю.