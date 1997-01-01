Программирование под андроид в ЦКТ «Идвен»

Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Авиация
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Биатлон
        • Боевые искусства
        • Велоспорт
        • Верховая езда
        • Гимнастика
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Живопись
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конный спорт
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Лыжи
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Музыка
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Патриотизм
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Предпринимательство
        • Программирование
        • Продленка
        • Профориентация
        • Психология
        • Работа с песком
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивное ориентирование
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Фехтование
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Фитнес
        • Фотография
        • Футбольный фристайл
        • Цирковая студия
        • Чирлидинг
        • Шахматы
        • Шейпинг
        • Экология
        • Эстетика
        Программирование под андроид в ЦКТ «Идвен»

        Программирование под андроид в ЦКТ «Идвен»

        Программирование
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 2500 - 3300
        Возраст: 14 - 16 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 7
        • +7 (4212) 637-152
        • +7 (914) 182-05-39
        Информация

        Описание:

        Смартфоны и планшеты на Android все чаше встречаются в наших  карманах, и программирование под Android также становится все популярнее. Каждому подростку будет  интересно создать что-то, что он cможет
        запустить на своем смартфоне. 

        Данный курс научит ребят самостоятельно разрабатывать программы для своих мобильных устройств под управлением операционной системы Android.

        Мы научим их  всем тонкостям создания  приложений для смартфонов и планшетов. Они приобретут опыт  практического их применения, что может позволить  в будущем  
        экономить на приобретении  некоторых программ для мобильных устройств  и даже  зарабатывать на их разработке и реализации.

        Возраст учеников: 14-16 лет.

        Стоимость обучения:

        • в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;

        • в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.

        Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.

        Частота занятий:1 раз в неделю.

          Загрузка комментариев...