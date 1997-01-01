Программирование роботов в ЦЦО «IT-куб»

Информация

Описание:этот курс поможет сформировать у детей целостное представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. Обучение в направлении “Программирование роботов” стимулирует интерес и любознательность, развивает способности к решению проблемных ситуаций, умение исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их. Кроме того, помогает развитию коммуникативных навыков у обучающихся за счёт активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности.

Программа «Программирование роботов» предполагает реализацию нескольких основных направлений, рассчитанных на 1 год обучения:

1. Робототехника. Технология и физика – детей 7-11 лет;

2. Роботрек – детей 7-11 лет;

3. Мой робот Lego EV3 - детей 7-11лет, 12-16 лет;

4. Lego Robot C – детей 10-17 лет.

Стоимость: бесплатно.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.