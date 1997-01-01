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        Программирование роботов в ЦЦО «IT-куб»

        Программирование роботов в ЦЦО «IT-куб»

        Количество преподавателей: 7
        Робототехника
        Рейтинг: 8.7
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 7 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Архангельская, 25
        • +7 (924) 935-65-75
        • +7 (4212) 936-575
        Информация

        Описание:этот курс поможет сформировать у детей целостное представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. Обучение в направлении “Программирование роботов” стимулирует интерес и любознательность, развивает способности к решению проблемных ситуаций, умение исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их. Кроме того, помогает развитию коммуникативных навыков у обучающихся за счёт активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности.

        Программа «Программирование роботов» предполагает реализацию нескольких основных направлений, рассчитанных на 1 год обучения:

        1. Робототехника. Технология и физика – детей 7-11 лет;

        2. Роботрек – детей 7-11 лет;

        3. Мой робот Lego EV3 - детей 7-11лет, 12-16 лет;

        4. Lego Robot C – детей 10-17 лет.

        Стоимость: бесплатно.

        Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

        Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.

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