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Программирование роботов в ЦЦО «IT-куб»
Адреса
- +7 (924) 935-65-75
- +7 (4212) 936-575
Информация
Описание:этот курс поможет сформировать у детей целостное представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. Обучение в направлении “Программирование роботов” стимулирует интерес и любознательность, развивает способности к решению проблемных ситуаций, умение исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их. Кроме того, помогает развитию коммуникативных навыков у обучающихся за счёт активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности.
Программа «Программирование роботов» предполагает реализацию нескольких основных направлений, рассчитанных на 1 год обучения:
1. Робототехника. Технология и физика – детей 7-11 лет;
2. Роботрек – детей 7-11 лет;
3. Мой робот Lego EV3 - детей 7-11лет, 12-16 лет;
4. Lego Robot C – детей 10-17 лет.
Стоимость: бесплатно.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.
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