Пулевая стрельба в ХКСДЮШОР

Информация

Пулевая стрельба — один из видов стрелкового спорта. В данном виде спорта стрельба производится из пневматических (4,5 мм), малокалиберных (5,6 мм) и крупнокалиберных (7,62 мм для винтовок и 7,62-9,65 мм для пистолетов) винтовок и пистолетов пулей. Подразделяется на стрельбу из пистолета, винтовки.

В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет. Ведется набор в группы с 10 лет.

Стоимость: бесплатно.

Экипировка: предоставляется школой.

Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

Учебно-тренировочные базы: