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Пулевая стрельба в ХКСДЮШОР
Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А , Хабаровская краевая СДЮШОР
- +7 (4212) 313-375
Информация
Пулевая стрельба — один из видов стрелкового спорта. В данном виде спорта стрельба производится из пневматических (4,5 мм), малокалиберных (5,6 мм) и крупнокалиберных (7,62 мм для винтовок и 7,62-9,65 мм для пистолетов) винтовок и пистолетов пулей. Подразделяется на стрельбу из пистолета, винтовки.
В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет. Ведется набор в группы с 10 лет.
Стоимость: бесплатно.
Экипировка: предоставляется школой.
Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.
Учебно-тренировочные базы:
- ул. Советская 1, Спортивно-стрелковый комплекс (ССК)
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Стаж 57 летОтзывов: 2Стаж 57 летОтзывов: 0
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Стаж 20 летОтзывов: 0Стаж 20 летОтзывов: 0
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