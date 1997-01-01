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"Радуга детства" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: От 100
Возраст: 2 - 4 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: обучение в студии творческого развития детей дошкольного возраста.
Возраст: 2-4 года.
Стоимость: 100 рублей в час.
Группа: до 10 человек.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
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