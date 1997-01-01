"Радуга детства" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: обучение в студии творческого развития детей дошкольного возраста.

Возраст: 2-4 года.

Стоимость: 100 рублей в час.

Группа: до 10 человек.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске