"Радуга танца" в ЦВР "Планета взросления"

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Описание:

• обучение постановке корпуса, ног, рук, головы;

• обучение основным терминам и понятиям (формирование знаний о графическом рисунке танца, движении по линии, против линии танца, геометрической точности рисунка, роли центра и интервалов);

• обучение простейшим танцевальным элементам и умению соединять их в танцевальные комбинации, затем в композиции и в танцевальные этюды;

• укрепление костно-мышечного аппарата.

• развитие силы, выносливости, координации;

• формирование интереса к хореографии.

Возраст учеников: от 5 до 10 лет.

Основа: платная.

Количество человек в группах: до 30.