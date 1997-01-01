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"Радуга танца" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, пр. Иртышский, 6
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание:
• обучение постановке корпуса, ног, рук, головы;
• обучение основным терминам и понятиям (формирование знаний о графическом рисунке танца, движении по линии, против линии танца, геометрической точности рисунка, роли центра и интервалов);
• обучение простейшим танцевальным элементам и умению соединять их в танцевальные комбинации, затем в композиции и в танцевальные этюды;
• укрепление костно-мышечного аппарата.
• развитие силы, выносливости, координации;
• формирование интереса к хореографии.
Возраст учеников: от 5 до 10 лет.
Основа: платная.
Количество человек в группах: до 30.
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