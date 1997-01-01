Раннее развитие в ДК Профсоюзов

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Информация
Описание:
Две основные группы: «Кроха» от 6-ти месяцев до 2-х лет. Занятия с музыкой, включая несложные песенки, развитие речи через развивающие игры, веселую физкультуру, игры и общение со сверстниками, активацию познавательных функций и развитие необходимых психических процессов мышления. Так же на занятиях дети учатся играть на простейших музыкальных инструментах, развивая музыкальный слух и чувство ритма.
«Малыш» с 2-х до 4-х лет. Игры и упражнения на развитие основных психических функций, развитие сенсорного восприятия, речи, чувства ритма и координации движений. Программа занятий построена с учетом особенностей развития и возможностей детей в данном возрастном периоде, что обеспечивает всестороннее развитие малыша.
В дальнейшем, дети, посещавшие занятия по раннему развитию, легче адаптируются в школе, более усидчивы, внимательны, умеют учиться и работать в группе.
Возраст учеников: от 6 мес. до 4 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: вторник, пятница.
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Секция «Говорилка» в центре «Бэйбл»От 1 до 3 лет От 500 до 3500 руб Частная
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Развивающие занятия в клубе «Грамотейка»От 1 до 4 лет От 800 до 3600 руб Частная
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Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Обучение чтению в РЦ "Детская академия"От 4 до 6 лет От 2200 до 2200 руб Частная
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Интеллектика ЦКТ «Идвен»От 6 до 8 лет От 2500 руб Частная
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Студия "Родничок" в ДЮЦ "Сказка"От 4 до 6 лет От 250 до 3000 руб Государственная
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Подготовка к школе в РЦ "Детская академия"От 3 до 7 лет От 700 до 4600 руб Частная
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Секция “Чтение” в центре “Бэйбл”От 4 до 7 лет От 500 до 2800 руб Частная
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Курс "Вместе с мамой" в детском клубе "Я сам"До 3 лет От 2400 до 4000 руб Частная
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Развивающая секция "Мамина школа"От 2 до 7 лет От 4000 руб Частная
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