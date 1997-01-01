Раннее развитие в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

Две основные группы: «Кроха» от 6-ти месяцев до 2-х лет. Занятия с музыкой, включая несложные песенки, развитие речи через развивающие игры, веселую физкультуру, игры и общение со сверстниками, активацию познавательных функций и развитие необходимых психических процессов мышления. Так же на занятиях дети учатся играть на простейших музыкальных инструментах, развивая музыкальный слух и чувство ритма.

«Малыш» с 2-х до 4-х лет. Игры и упражнения на развитие основных психических функций, развитие сенсорного восприятия, речи, чувства ритма и координации движений. Программа занятий построена с учетом особенностей развития и возможностей детей в данном возрастном периоде, что обеспечивает всестороннее развитие малыша.

В дальнейшем, дети, посещавшие занятия по раннему развитию, легче адаптируются в школе, более усидчивы, внимательны, умеют учиться и работать в группе.

Возраст учеников: от 6 мес. до 4 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: вторник, пятница.