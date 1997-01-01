Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Разработка сайтов и цифровой дизайн в ЦЦО «IT-куб»
Адреса
- +7 (924) 935-65-75
Информация
Описание: программа «Разработка сайтов» направлена на освоение процессов создания веб-сайтов или веб-приложений. Курс нацелен на формирование практических навыков разработки веб-дизайна, верстки страниц и программирование сайтов.
Основные области изучения: Дизайн основной и типовых страниц сайта - разработка внешнего вида страницы с помощью графических редакторов.
HTML-верстка - создание кода, который позволяет просматривать сайт с помощью браузера
Создание CSS-стилей - оформление внешнего вида сайта, используя язык стилей.
Программирование - разработка динамических элементов на сайте, использую язык программирования JavaScript
Размещение сайта в Интернет - изучения особенностей загрузки сайта в Интернет и его дальнейшая публикация.
Курс «Цифровой дизайн»направлен на освоение современных творческих навыков, необходимых в современном IT-мире. В процессе обучения ребята сформируют практических навыки разработки цифрового продукта и графического дизайна. Основные области изучения: Web-дизайн - разработка дизайна интерфейсов сайтов, мобильных приложений и т.п. UI/UX дизайн - работа над user interface (пользовательский интерфейс) и над user experience (опыт пользователя).
Графический дизайн - художественная деятельность, направленная на создание гармоничной и эффективной визуально-коммуникационной среды.
Возраст обучающихся: от 14 лет 18 лет.
Стоимость: бесплатно.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Курс "Java.Программирование" в АЦТОт 12 до 17 лет От 2600 до 2600 руб Частная
-
РОББО клубОт 5 до 15 лет От 2500 руб Частная
-
Web-программирование в ЦКТ «Идвен»От 13 до 16 лет От 2500 до 3300 руб Частная
-
Создание сайтов в АЦТОт 12 до 17 лет От 2600 до 2600 руб Частная
-
Секция программирования в клубе "Роботочка"От 5 до 15 лет От 500 до 2500 руб Частная
-
Школа «Зодчий» в ДЮЦ «Техноспектр»От 10 до 14 лет Бесплатно Государственная
-
Разработка VR/AR-приложений в ЦЦО «IT-куб»От 11 до 18 лет Бесплатно Частная
-
Мобильная разработка в ЦЦО «IT-куб»От 11 до 18 лет Бесплатно Частная
-
"Студия дизайна" в ЦВР "Палнета взросления"От 8 до 18 лет Государственная
-
Робототехника на Arduino в ЦКТ «Идвен»От 13 до 16 лет От 2500 до 3300 руб Частная
Загрузка комментариев...