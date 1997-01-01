Разработка сайтов и цифровой дизайн в ЦЦО «IT-куб»

Информация

Описание: программа «Разработка сайтов» направлена на освоение процессов создания веб-сайтов или веб-приложений. Курс нацелен на формирование практических навыков разработки веб-дизайна, верстки страниц и программирование сайтов.



Основные области изучения: Дизайн основной и типовых страниц сайта - разработка внешнего вида страницы с помощью графических редакторов.

HTML-верстка - создание кода, который позволяет просматривать сайт с помощью браузера

Создание CSS-стилей - оформление внешнего вида сайта, используя язык стилей.

Программирование - разработка динамических элементов на сайте, использую язык программирования JavaScript

Размещение сайта в Интернет - изучения особенностей загрузки сайта в Интернет и его дальнейшая публикация.

Курс «Цифровой дизайн»направлен на освоение современных творческих навыков, необходимых в современном IT-мире. В процессе обучения ребята сформируют практических навыки разработки цифрового продукта и графического дизайна. Основные области изучения: Web-дизайн - разработка дизайна интерфейсов сайтов, мобильных приложений и т.п. UI/UX дизайн - работа над user interface (пользовательский интерфейс) и над user experience (опыт пользователя).

Графический дизайн - художественная деятельность, направленная на создание гармоничной и эффективной визуально-коммуникационной среды.

Возраст обучающихся: от 14 лет 18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.