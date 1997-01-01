Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Развитие детей в центре «Мамина школа»
Цена: До 3600
Возраст: 1 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Вахова А.А, 7
- +7 (4212) 763-422
- +7 (914) 182-63-93
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Демьяна Бедного, 21
- +7 (4212) 763-422
- +7 (914) 182-63-93
Информация
Описание: На наших занятиях ваш ребенок активно усвоит развитие речи, чтение, грамоту. Мы подготовим к школе. Разработаем руку к письму, научим думать.
Наши воспитанники - успешные ученики по любой школьной программе.
Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был самым умным, талантливым и счастливым.
Если вы согласны, мы ждем вас!
Возраст учеников: 1,5-7 лет
Стоимость занятий: 3600 (8 занятий в месяц)
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: 3-5.
-
Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж 23 годаОтзывов: 0
-
Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж 9 летОтзывов: 0
-
Курс "Говорята малыши" в РЦ "Детская академия"От 1 до 3 лет От 3000 до 3000 руб Частная
-
Секция "Карапузики"в ДЮЦ "Импульс"От 1 до 3 лет Государственная
-
Гиперчтение (Скорочтение) в центре «Скородум»От 5 до 15 лет От 3700 руб Частная
-
Развивающие занятия в ДЦ «Первый классный»От 1 до 5 лет От 200 руб Частная
-
Шоу-группа "ДоРеMix" в РЦ "Детская академия"От 3 до 5 лет От 1500 до 1500 руб Частная
-
Крафт-студия в центре "Бэйбл"От 1 до 7 лет От 500 до 2800 руб Частная
-
Лепка в ЦДТ "Народные ремесла"От 4 до 17 лет От 1600 до 1600 руб Государственная
-
Секция индиго в ФК «Наутилус»От 5 до 6 лет От 400 до 2800 руб Частная
-
Группа «Почемучки» в центре «Колибри»От 3 до 5 лет Частная
-
Сенсорно-двигательные занятия в ДРЦ "Новый мир"От 2 до 9 лет От 475 до 1800 руб Частная
Загрузка комментариев...