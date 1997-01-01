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        Развитие по системе Монтессори в ДРЦ "Новый мир"

        Развитие по системе Монтессори в ДРЦ "Новый мир"

        Развитие детей
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 525 - 7600
        Возраст: 0 - 3 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Оборонная, 12
        • +7 (4212) 770-197
        Информация

        Описание:

        Методика развития Марии Монтессори уникальна тем, что дети с успехом осваивают все навыки, соответствующие этапу развития без сравнения детей между собой. Каждый малыш выбирает себе занятие самостоятельно, он учится понимать себя,  видеть и ценить собственные достижения, гордиться своими маленькими успехами. А это формирует ментальность успешного и активного человека - во взрослой жизни он будет уметь делать правильный выбор, нести за него ответственность и знать как достичь поставленные цели.

        Возраст: с 8 месяцев до 3 лет

        Стоимость: 

        Пробное занятие: 525 руб.

        4 занятия: 2100 руб.

        8 занятий: 4000 руб.

        16 занятий: 7600 руб.

        Разовое зпнятие: 600 руб.

        Продолжительность занятия: 1,5 часа

        Расписание занятий:

        Адрес: Хабаровск, Оборонная, 10
        пн, вт, чт, пт с 9:30 до 11:00
        вт, чт, пт с 11:30 до 13:00
        пн, ср с 16:30 до 18:00
        вт, чт с 18:30 до 20:00

        Адрес: Хабаровск,  Карла-Маркса, 130
        пн, вт, ср, чт, пт, сб с 9:30 до 11:00
        пн, ср, сб с 11:30 до 13:00
        пн, чт с 16:30 до 18:00, с 18:30 до 20:00

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