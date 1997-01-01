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Развитие по системе Монтессори в ДРЦ "Новый мир"
Адреса
- +7 (4212) 770-197
Информация
Описание:
Методика развития Марии Монтессори уникальна тем, что дети с успехом осваивают все навыки, соответствующие этапу развития без сравнения детей между собой. Каждый малыш выбирает себе занятие самостоятельно, он учится понимать себя, видеть и ценить собственные достижения, гордиться своими маленькими успехами. А это формирует ментальность успешного и активного человека - во взрослой жизни он будет уметь делать правильный выбор, нести за него ответственность и знать как достичь поставленные цели.
Возраст: с 8 месяцев до 3 лет
Стоимость:
Пробное занятие: 525 руб.
4 занятия: 2100 руб.
8 занятий: 4000 руб.
16 занятий: 7600 руб.
Разовое зпнятие: 600 руб.
Продолжительность занятия: 1,5 часа
Расписание занятий:
Адрес: Хабаровск, Оборонная, 10
пн, вт, чт, пт с 9:30 до 11:00
вт, чт, пт с 11:30 до 13:00
пн, ср с 16:30 до 18:00
вт, чт с 18:30 до 20:00
Адрес: Хабаровск, Карла-Маркса, 130
пн, вт, ср, чт, пт, сб с 9:30 до 11:00
пн, ср, сб с 11:30 до 13:00
пн, чт с 16:30 до 18:00, с 18:30 до 20:00
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