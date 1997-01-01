Развитие по системе Монтессори в ДРЦ "Новый мир"

Информация

Описание:

Методика развития Марии Монтессори уникальна тем, что дети с успехом осваивают все навыки, соответствующие этапу развития без сравнения детей между собой. Каждый малыш выбирает себе занятие самостоятельно, он учится понимать себя, видеть и ценить собственные достижения, гордиться своими маленькими успехами. А это формирует ментальность успешного и активного человека - во взрослой жизни он будет уметь делать правильный выбор, нести за него ответственность и знать как достичь поставленные цели.

Возраст: с 8 месяцев до 3 лет

Стоимость:

Пробное занятие: 525 руб.

4 занятия: 2100 руб.

8 занятий: 4000 руб.

16 занятий: 7600 руб.

Разовое зпнятие: 600 руб.

Продолжительность занятия: 1,5 часа

Расписание занятий:

Адрес: Хабаровск, Оборонная, 10

пн, вт, чт, пт с 9:30 до 11:00

вт, чт, пт с 11:30 до 13:00

пн, ср с 16:30 до 18:00

вт, чт с 18:30 до 20:00

Адрес: Хабаровск, Карла-Маркса, 130

пн, вт, ср, чт, пт, сб с 9:30 до 11:00

пн, ср, сб с 11:30 до 13:00

пн, чт с 16:30 до 18:00, с 18:30 до 20:00