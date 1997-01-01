Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Развитие речи в центре «Мамина школа»
Цена: До 3600
Возраст: До 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Хабаровск, ул. Вахова, 7
- +7 (4212) 763-422
- +7 (914) 182-63-93
Хабаровск, ул. Демьяна Бедного, 21
- +7 (4212) 763-422
- +7 (914) 182-63-93
Информация
Описание: На наших занятиях ваш ребенок активно усвоит развитие речи, чтение, грамоту. Мы подготовим к школе. Разработаем руку к письму, научим думать.
Наши воспитанники - успешные ученики по любой школьной программе.
Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был самым умным, талантливым и счастливым.
Если вы согласны, мы ждем вас!
Возраст учеников: 1,5-7 лет
Стоимость занятий: 3600 (8 занятий в месяц)
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: 3-5.
-
Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж 23 годаОтзывов: 0
-
Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж 9 летОтзывов: 0
-
Группа «Малышок» в центре «Колибри»От 2 до 5 лет Частная
-
Секция "Ладушки" в ФК "Наутилус"От 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
-
Секция "Кукольный театр" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Подрастайка" в ЦЭВД "Отрада"От 4 до 6 лет Бесплатно Государственная
-
Курс «Красивый почерк» в МЦ «Арлекин»От 6 до 7 лет От 3200 руб Частная
-
Курс раннего развития "Бэбик" в Бэби-клубеДо 2 лет От 500 до 4500 руб Частная
-
Курс "Бэби-театр" в Бэби-клубеОт 3 до 5 лет От 400 до 3000 руб Частная
-
Подготовка к школе в центре «Мамина школа»От 5 до 7 лет До 3600 руб Частная
-
Альтернативная начальная школа в ДЦ "Енотики"От 7 до 9 лет От 5000 руб Частная
-
Программа «Я - исследователь» с элементами ТРИЗОт 5 до 10 лет От 3700 руб Частная
Загрузка комментариев...