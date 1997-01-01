Развитие речи в ЦЭВД "Отрада"

Информация

Направленность: социально-педагогическая.

Возраст: 4-7 лет.

Нормативный срок освоения: 1 год.

Основа: платная/бесплатная.

Количество человек в группе : 10.

Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске