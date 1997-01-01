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Развитие речи в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Направленность: социально-педагогическая.
Возраст: 4-7 лет.
Нормативный срок освоения: 1 год.
Основа: платная/бесплатная.
Количество человек в группе : 10.
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
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Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж 22 годаОтзывов: 0
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Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж 9 летОтзывов: 0
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