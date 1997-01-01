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Развивающая секция "Мамина школа"
Цена: От 4000
Возраст: 2 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Демьяна Бедного, 21
- +7 (914) 182-63-93
Хабаровск, Индустриальный, ул. Вахова А.А, 7
- +7 (914) 182-63-93
Информация
Описание секции:
Развитие высших психический функций, память, мышление, речь, восприятие, внимание.
Возраст детей: от 2 до 7 лет.
Стоимость занятий: 4000 руб./8 занятий в месяц.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 5.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание:
- ПН-ПТ: 17.00-20.00.
- СБ: 11.00 — 13.00.
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