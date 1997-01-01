Развивающие занятия в ДЦ «Первый классный»

Информация

Описание:

Чудо-малыши (Комплекс ритмики, физических упражнений, мелкой моторики) 1-2 года;

Чудо-дети (Мнемотехника -развитие речи, память, освоение знаний) 3-5 лет ;

Арт - театр (пальчиковый, кукольный, театральная студия) 2-5 лет ;

Арт - сенсорика "Умелые пальчики" (тактильные игры с кинетическим песком, песочная анимация) 2-5 лет ;

Дидактические игры "Любознайки"(Читаем, считаем, познаем вместе) 3-5 лет.

Возраст учеников: от 1 года до 5 лет.

Стоимость занятий: от 200 руб.

Продолжительность занятия: от 25 до 45 мин.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 5.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание работы:

ВТ с 10:00-13:00; с 17:00-19:00.

ЧТ с 10:00-13:00; с 17:00-19:00