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Развивающие занятия в ДЦ «Первый классный»
Цена: От 200
Возраст: 1 - 5 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Рабочий Городок, 1Б
- +7 (4212) 664-848
- +7 (909) 823-48-48
Информация
Описание:
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Чудо-малыши (Комплекс ритмики, физических упражнений, мелкой моторики) 1-2 года;
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Чудо-дети (Мнемотехника -развитие речи, память, освоение знаний) 3-5 лет;
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Арт - театр (пальчиковый, кукольный, театральная студия) 2-5 лет;
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Арт - сенсорика "Умелые пальчики" (тактильные игры с кинетическим песком, песочная анимация) 2-5 лет;
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Дидактические игры "Любознайки"(Читаем, считаем, познаем вместе) 3-5 лет.
Возраст учеников: от 1 года до 5 лет.
Стоимость занятий: от 200 руб.
Продолжительность занятия: от 25 до 45 мин.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 5.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание работы:
ВТ с 10:00-13:00; с 17:00-19:00.
ЧТ с 10:00-13:00; с 17:00-19:00
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