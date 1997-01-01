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        Развивающие занятия в клубе «Грамотейка»

        Развивающие занятия в клубе «Грамотейка»

        Развитие детей
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 600 - 3000
        Возраст: 1 - 4 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 94В , 1-й этаж
        • +7 (914) 159-11-50
        • +7 (4212) 241-150
        Информация

        Описание: во время занятия в игровой форме дети выполняют задания, направленные на развитие речи, расширение знаний об окружающем мире, формирование математических представлений,  развитие мышления, внимания, памяти, цветовосприятия,  развитие мелкой моторики рук. В занятия включены музыкальные паузы, пальчиковые гимнастики, подвижные игры, игровой массаж. Занятия не обходятся без творческой деятельности, дети обязательно что-то приклеят, слепят, нарисуют.

         Наши занятия обеспечивают всестороннее развитие детей, в дальнейшем им будет легче адаптироваться в школе, так как они становятся более усидчивыми, внимательными, умеющими слушать педагога и выполнять его требования, учиться и работать в группе.

        В клубе на занятиях мы используем много разнообразных развивающих пособий: счётный материал(грибочки, яблочки, цветочки), шнуровки, матрёшки, пирамидки, блоки Дьенеша, кубики Никитина, палочки Кюизинера и т. д.

        В возрасте до 3 лет дети занимаются, с близким человеком (мамой, папой, бабушкой, няней и т.д.), который является незаменимым помощником на занятиях как для ребёнка, так и для педагога. С 3-х лет присутствие взрослого по желанию. Первое занятие пробное бесплатное. 

        Возраст учеников: от 1 до 4 лет.

        Стоимость занятий:

        • Будни (1-4 лет): 600 руб./1 занятие, 3000 руб./абонемент на 8 занятий.

        • Выходные (2-4лет): 700 руб./1 занятие, 1800 руб./абонемент на 4 занятия.

        Количество человек в группах: до 8 детей.

        Продолжительность занятия: 1 час.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Форма одежды: свободная.

        Дополнительные расходы: нет.

        Режим работы: ПН-ПТ 09:00-20:00; СБ-ВС 09:00-15:00.

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