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Развивающие занятия в клубе «Грамотейка»
Адреса
- +7 (914) 159-11-50
- +7 (4212) 241-150
Информация
Описание: во время занятия в игровой форме дети выполняют задания, направленные на развитие речи, расширение знаний об окружающем мире, формирование математических представлений, развитие мышления, внимания, памяти, цветовосприятия, развитие мелкой моторики рук. В занятия включены музыкальные паузы, пальчиковые гимнастики, подвижные игры, игровой массаж. Занятия не обходятся без творческой деятельности, дети обязательно что-то приклеят, слепят, нарисуют.
Наши занятия обеспечивают всестороннее развитие детей, в дальнейшем им будет легче адаптироваться в школе, так как они становятся более усидчивыми, внимательными, умеющими слушать педагога и выполнять его требования, учиться и работать в группе.
В клубе на занятиях мы используем много разнообразных развивающих пособий: счётный материал(грибочки, яблочки, цветочки), шнуровки, матрёшки, пирамидки, блоки Дьенеша, кубики Никитина, палочки Кюизинера и т. д.
В возрасте до 3 лет дети занимаются, с близким человеком (мамой, папой, бабушкой, няней и т.д.), который является незаменимым помощником на занятиях как для ребёнка, так и для педагога. С 3-х лет присутствие взрослого по желанию. Первое занятие пробное бесплатное.
Возраст учеников: от 1 до 4 лет.
Стоимость занятий:
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Будни (1-4 лет): 600 руб./1 занятие, 3000 руб./абонемент на 8 занятий.
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Выходные (2-4лет): 700 руб./1 занятие, 1800 руб./абонемент на 4 занятия.
Количество человек в группах: до 8 детей.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Режим работы: ПН-ПТ 09:00-20:00; СБ-ВС 09:00-15:00.
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