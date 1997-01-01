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        Развивающие занятия в МЦ «Арлекин»

        Развивающие занятия в МЦ «Арлекин»

        Количество преподавателей: 2
        Развитие детей
        Рейтинг: 7.8
        Цена: От 2800
        Возраст: 1 - 4 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 2Б
        • +7 (4212) 766-066
        Информация

        Описание:

        Занятия включают в себя:

        • Изучение окружающего мира (ориентируемся в собственном теле, знакомимся с видами транспорта, узнаем о временах года, собственном доме, а также многое другое);

        • Развитие восприятия и мышления (цвета, формы, размер и т.д.);

        • Развитие мелкой моторики и координации рук и глаз, подготовка к письму;

        • Развитие речи;

        • Музыкально-ритмические паузы (танцуем, подпеваем, двигаемся в такт музыке);

        • Подвижные игры и гимнастику (учимся уверенно ходить, прыгаем, перешагиваем через небольшие препятствия, ходим по ступенькам, лазаем по лесенкам, играем с мячиком и многое другое);

        • Основы математических представлений;

        • Подготовка к обучению чтению;

        • Массажные паузы и пальчиковую гимнастику;

        • Творчество (размазываем краски, пластилин, рисуем пальчиками и ладошками, учимся рисовать восковыми мелками, обращаться с кистью, делаем первые аппликации, лепим из солёного теста).

          Используемые методики: М. Лазарева, Е. Железновой, Н. Зайцева, В. Воскобовича, пособия М. Монтессори;

        Возраст учеников: 1-4 года.

        Стоимость занятий: от 2800 в месяц.

        Продолжительность занятия: 50 минут или 90 минут.

        Частота занятий: 2 раза в неделю или 1 раз в неделю по субботам.

        Количество человек в группах: до 8.

        Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.

        Форма одежды: свободная.

        Дополнительные расходы: нет.

        Расписание занятий:

        "Карапуз" (1-2 года)

        • ВТ и ЧТ 10:00-10:50

        "Кроха" (2-3 года)

        • ПН и СР 11:00-11:50

        Монтессори (2-4 года)

        • 1 гр: ВТ и ЧТ 11:00-12:30

        • 2 гр: ВТ и ПТ 16:30-18:00

        "Познавай-ка" (3-4 года)

        • 1 гр: СБ 10:00-11:20

        • 2 гр: СБ 11:30-12:50

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