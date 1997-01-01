Развивающие занятия в МЦ «Арлекин»

Описание:

Занятия включают в себя:

Изучение окружающего мира (ориентируемся в собственном теле, знакомимся с видами транспорта, узнаем о временах года, собственном доме, а также многое другое);

Развитие восприятия и мышления (цвета, формы, размер и т.д.);

Развитие мелкой моторики и координации рук и глаз, подготовка к письму;

Развитие речи;

Музыкально-ритмические паузы (танцуем, подпеваем, двигаемся в такт музыке);

Подвижные игры и гимнастику (учимся уверенно ходить, прыгаем, перешагиваем через небольшие препятствия, ходим по ступенькам, лазаем по лесенкам, играем с мячиком и многое другое);

Основы математических представлений;

Подготовка к обучению чтению;

Массажные паузы и пальчиковую гимнастику;