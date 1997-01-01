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Развивающие занятия в МЦ «Арлекин»
Адреса
- +7 (4212) 766-066
Информация
Описание:
Занятия включают в себя:
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Изучение окружающего мира (ориентируемся в собственном теле, знакомимся с видами транспорта, узнаем о временах года, собственном доме, а также многое другое);
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Развитие восприятия и мышления (цвета, формы, размер и т.д.);
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Развитие мелкой моторики и координации рук и глаз, подготовка к письму;
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Развитие речи;
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Музыкально-ритмические паузы (танцуем, подпеваем, двигаемся в такт музыке);
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Подвижные игры и гимнастику (учимся уверенно ходить, прыгаем, перешагиваем через небольшие препятствия, ходим по ступенькам, лазаем по лесенкам, играем с мячиком и многое другое);
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Основы математических представлений;
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Подготовка к обучению чтению;
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Массажные паузы и пальчиковую гимнастику;
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Творчество (размазываем краски, пластилин, рисуем пальчиками и ладошками, учимся рисовать восковыми мелками, обращаться с кистью, делаем первые аппликации, лепим из солёного теста).
Используемые методики: М. Лазарева, Е. Железновой, Н. Зайцева, В. Воскобовича, пособия М. Монтессори;
Возраст учеников: 1-4 года.
Стоимость занятий: от 2800 в месяц.
Продолжительность занятия: 50 минут или 90 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю или 1 раз в неделю по субботам.
Количество человек в группах: до 8.
Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание занятий:
"Карапуз" (1-2 года)
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ВТ и ЧТ 10:00-10:50
"Кроха" (2-3 года)
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ПН и СР 11:00-11:50
Монтессори (2-4 года)
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1 гр: ВТ и ЧТ 11:00-12:30
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2 гр: ВТ и ПТ 16:30-18:00
"Познавай-ка" (3-4 года)
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1 гр: СБ 10:00-11:20
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2 гр: СБ 11:30-12:50
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж 7 летОтзывов: 0
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Стаж 19 летОтзывов: 0Стаж 19 летОтзывов: 0
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