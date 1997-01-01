Речь+актерское мастерство в студии «РиД»

Информация

Описание:

Курс подходит для подростков, мечтающих покорить сцену. Курс поможет сделать первые шаги в этом направлении. Курс включает занятия по технике речи и актерскому мастерству.

Занятия способствуют:

улучшению дикции;

эмоциональному раскрепощению;

становлению голоса;

укреплению дыхательного аппарата;

снятию мышечных зажимов.

Сертификаты:

Все педагоги имеют высшее режиссерское и педагогическое образование, являются действующими преподавателями в институте культуры и в других школах, некоторые работают в театре действующими актерами.

Возраст учеников: группы 8-11 и 12-16 лет.

Стоимость занятий: 5000 руб./месяц.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия:1,5 часа.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.