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Речь+актерское мастерство в студии «РиД»
Цена: 5000 - 5000
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Фрунзе, 51А
- +7 (4212) 201-199
Информация
Описание:
Курс подходит для подростков, мечтающих покорить сцену. Курс поможет сделать первые шаги в этом направлении. Курс включает занятия по технике речи и актерскому мастерству.
Занятия способствуют:
-
улучшению дикции;
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эмоциональному раскрепощению;
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становлению голоса;
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укреплению дыхательного аппарата;
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снятию мышечных зажимов.
Сертификаты:
Все педагоги имеют высшее режиссерское и педагогическое образование, являются действующими преподавателями в институте культуры и в других школах, некоторые работают в театре действующими актерами.
Возраст учеников: группы 8-11 и 12-16 лет.
Стоимость занятий: 5000 руб./месяц.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия:1,5 часа.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.
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