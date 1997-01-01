"Ремесленная мастерская" в "Планета взросления"

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Описание: расширение у обучающихся интереса к обработке древесины и пирографии как к виду технического творчества.

научить соблюдать правила техники безопасности при работе с техническими средствами и инструментами;

научить разбираться в разных породах древесины, пригодной для художественной обработки;

научить различным приемам пиротехники и оформления готового изделия.

Возраст учащихся: от 7 до 18 лет.

Количество человек в группах: до 20.