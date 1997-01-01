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"Рисуем сказку" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 9 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: Рисование по сказкам развивает воображение, ассоциативное восприятие и абстрактное мышление детей, учит их фантазировать, что является необходимым условием полноценного развития личности ребенка, залогом его душевного благополучия.
Возраст учащихся: от 7 до 9 лет.
Основа: платная.
Количество человек в группах: до 20.
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