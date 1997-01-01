"Рисуем сказку" в ЦВР "Планета взросления"

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Описание: Рисование по сказкам развивает воображение, ассоциативное восприятие и абстрактное мышление детей, учит их фантазировать, что является необходимым условием полноценного развития личности ребенка, залогом его душевного благополучия.

Возраст учащихся: от 7 до 9 лет.

Основа: платная.

Количество человек в группах: до 20.