Рисунок с стиле аниме и фэнтези в ТС «Ostage»

Информация

Возраст учеников: от 4 до 18 лет.

Стоимость занятий: 1000-1200 руб./час

Продолжительность занятия: 30-50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 2 до 6.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.