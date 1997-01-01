"Ритмика и танец" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: искусство танца обладает резервами для развития и воспитания ребенка. Соединение движений, музыки, игры формирует создает положительные эмоции, раскрепощающие ребёнка.

Занятия хореографией развивают ассоциативное мышление, пробуждают фантазию, создают условия для самореализации детей и раскрытия их творческого потенциала.

Возраст учеников: от 6 до 14 лет.

Основа: платная.

Количество человек в группах: до 20.