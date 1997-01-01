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"Ритмика и танец" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 14 лет
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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, пр. Иртышский, 6
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: искусство танца обладает резервами для развития и воспитания ребенка. Соединение движений, музыки, игры формирует создает положительные эмоции, раскрепощающие ребёнка.
Занятия хореографией развивают ассоциативное мышление, пробуждают фантазию, создают условия для самореализации детей и раскрытия их творческого потенциала.
Возраст учеников: от 6 до 14 лет.
Основа: платная.
Количество человек в группах: до 20.
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