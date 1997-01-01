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Ритмика в ЦРН "Родник"
Цена: От 1000
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Бойко-Павлова, 20
- +7 (4212) 705-604
- +7 (909) 804-50-96 , Екатерина Сергеевна
Информация
Описание: занятия ритмикой способствуют повышению уровня физической устойчивости ребенка, формированию костей и мышц, подготовка дошколят к физической нагрузке в школе
Возраст учеников: с 4 до 7 лет.
Стоимость занятий: 1 000 рублей/месяц.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: 10 человек.
Расписание работы: ВТ, ЧТ.
Форма одежды: футболка, спортивные штаны или лосины.
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