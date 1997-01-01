Ритмика в ЦРН "Родник"

Информация

Описание: занятия ритмикой способствуют повышению уровня физической устойчивости ребенка, формированию костей и мышц, подготовка дошколят к физической нагрузке в школе

Возраст учеников: с 4 до 7 лет.

Стоимость занятий: 1 000 рублей/месяц.

Продолжительность занятия: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: 10 человек.

Расписание работы: ВТ, ЧТ.

Форма одежды: футболка, спортивные штаны или лосины.