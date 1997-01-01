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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А
- +7 (914) 375-13-81
Информация
Описание: Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм и гармонично развивают тело.
На занятиях ритмикой ребёнок развивается многосторонне, приобретая ряд навыков и умений:
- -улучшается физическая форма ребёнка, вырабатывается координация движений;
- -ребёнок обучается простейшим танцевальным движениям, усваивает такие понятия, как темп, ритм, а также жанр и характер музыки;
- -малыш учится адекватно выражать и контролировать свои эмоции, развивается творческая активность;
- -занятия ритмикой дают отличную «мирную» разрядку для гиперактивных деток;
- -ритмика для детей помогает раскрепоститься, учит свободно двигаться, создаёт ощущение радости;
- -занятия ритмикой прививают любовь к музыке, воспитывают музыкальный вкус ребёнка.
Расписание занятий: четверг 19:00, суббота 12:00
Возраст: от 3 до 5 лет
Стоимость: 2500руб\месяц
Продолжительность занятия: 1 час
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Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Ритмика" в ФК "Наутилус"От 4 до 7 лет До 26000 руб Частная
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Секция "Ритмика" в ФК "Энка LIFE"От 4 до 6 лет От 2000 руб Частная
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Секция "Пластика" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Ритмика в ЦРН "Родник"От 4 до 7 лет От 1000 руб Государственная
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Танцевальная ритмика в детском клубе "Я сам"От 3 до 7 лет От 1400 до 2400 руб Частная
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