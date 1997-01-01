Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
РОББО клуб
Адреса
- +7 (4212) 201-045
Информация
Описание:
Международная сеть школ робототехники, программирования, 3D-моделирования и печати.
-
Алгоритмика, программирование и робототехника
-
3D моделирование и 3D печать
-
Схемотехника и микроэлектроника
-
Виртуальный Умный дом
-
Механика и конструирование
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:
Методика обучения составлена опытными квалифицированными специалистами, методистами и психологами, с учётом психологических особенностей детей разного возраста.
Для учеников первого года обучения:
-
7-10 лет — первичное знакомство с основным оборудованием и языком программирования Scratch, игровые задачи и примеры, изучение основы схемотехники и 3D-моделирования
-
11-14 лет — составление алгоритмов на Scratch для управления роботами, подключение РОББО Лаборатории и РОББО Платформы, изучение датчиков, моторов
Для учеников второго года обучения:
-
7-10 лет — программирование приложений с помощью App Inventor, изучение платы с датчиками Ардуино, создание лабиринтов, знакомство с основными физическими законами, работа с 3D-моделями
-
11-14 лет — усложненное программирование App Inventor, изучение светодиодов, программирование с использованием звуковых и световых эффектов, изучение программирования умного дома
Для учеников третьего года обучения:
-
Программа рассчитана для детей 9-15 лет — изучение редактора Unity Unity, создание полноценной компьютерной игры с учётом всех особенностей объектов и их принципов игрового взаимодействия, изучение аудио- и видеоэффектов, создание анимационных персонажей, полноценное программирование умного дома и интернета вещей
Возраст учеников: от 5 до 15 лет.
Стоимость занятий: от 2500 руб.
Продолжительность занятия: группы 5-7 лет 1 час, старше 7 лет 1,5 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: 8.
-
Курс «Unity. Разработка игр» в АЦТОт 12 до 17 лет От 2600 до 2600 руб Частная
-
Секция "Крошка робот" в ДЮЦ "Техноспектр"От 6 до 9 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Изобретатели" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 8 лет Бесплатно Государственная
-
Робототехника в центре "Startum"От 4 до 14 лет От 4500 до 6000 руб Частная
-
Секция программирования в клубе "Роботочка"От 5 до 15 лет От 500 до 2500 руб Частная
-
Курс «Phyton.Программирование» в АЦТОт 12 до 17 лет От 2600 до 2600 руб Частная
-
Школа Робототехники и программирования «ИДВЕН»От 7 до 14 лет От 2000 руб Частная
-
Современная web-разработка в центре "Логия"От 11 до 17 лет От 3000 до 9000 руб Частная
-
Креативное программированиеОт 8 до 12 лет От 3950 руб Частная
-
Курс "Java.Программирование" в АЦТОт 12 до 17 лет От 2600 до 2600 руб Частная
Загрузка комментариев...