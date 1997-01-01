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        РОББО клуб

        РОББО клуб

        Моделирование Робототехника Программирование
        Рейтинг: 6.6
        Цена: От 2500
        Возраст: 5 - 15 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Камская, 6
        • +7 (4212) 201-045
        Информация

        Описание:

        Международная сеть школ робототехники, программирования, 3D-моделирования и печати.

        • Алгоритмика, программирование и робототехника

        • 3D моделирование и 3D печать

        • Схемотехника и микроэлектроника

        • Виртуальный Умный дом

        • Механика и конструирование

        ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:

        Методика обучения составлена опытными квалифицированными специалистами, методистами и психологами, с учётом психологических особенностей детей разного возраста.

        Для учеников первого года обучения:

        • 7-10 лет — первичное знакомство с основным оборудованием и языком программирования Scratch, игровые задачи и примеры, изучение основы схемотехники и 3D-моделирования

        • 11-14 лет — составление алгоритмов на Scratch для управления роботами, подключение РОББО Лаборатории и РОББО Платформы, изучение датчиков, моторов

        Для учеников второго года обучения:

        • 7-10 лет — программирование приложений с помощью App Inventor, изучение платы с датчиками Ардуино, создание лабиринтов, знакомство с основными физическими законами, работа с 3D-моделями

        • 11-14 лет — усложненное программирование App Inventor, изучение светодиодов, программирование с использованием звуковых и световых эффектов, изучение программирования умного дома

        Для учеников третьего года обучения:

        • Программа рассчитана для детей 9-15 лет — изучение редактора Unity Unity, создание полноценной компьютерной игры с учётом всех особенностей объектов и их принципов игрового взаимодействия, изучение аудио- и видеоэффектов, создание анимационных персонажей, полноценное программирование умного дома и интернета вещей

        Возраст учеников: от 5 до 15 лет.

        Стоимость занятий: от 2500 руб.

        Продолжительность занятия: группы 5-7 лет 1 час, старше 7 лет 1,5 часа.

        Частота занятий: 1 раз в неделю.

        Количество человек в группах: 8.

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