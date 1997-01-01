РОББО клуб

Программа рассчитана для детей 9-15 лет — изучение редактора Unity Unity, создание полноценной компьютерной игры с учётом всех особенностей объектов и их принципов игрового взаимодействия, изучение аудио- и видеоэффектов, создание анимационных персонажей, полноценное программирование умного дома и интернета вещей