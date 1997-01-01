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Робокидс в ФК «Наутилус»
Адреса
- +7 (914) 200-47-88
Информация
Занятия формируют предметные, творческие и личностные навыки. Развивают концентрацию, наблюдательность, самостоятельность, упорство, терпение, воображение, логику, творческие способности. Обучаем как работать в команде, так и самостоятельной работе, решению сложных задач, развитие абстрактного мышления. Наши занятия формируют предметные, творческие и личностные навыки. В учебном процессе заложен принцип STEM: наука, технология, инжиниринг, математика.
Конструирование и 3D-моделирование позволяют разработать у детей мелкую моторику, усидчивость, приобрести навыки работы в команде.
Расписание занятий:
Среда: 19:00 - 20:00ч
Суббота: 13:00-14:00ч
Возраст: 4-7 лет
Продолжительность занятия: 1 час
Стоимость: абонемента на 8 посещений – 2 800 руб.
Разовое посещение (стоимость 1 занятия) – 400 руб.
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