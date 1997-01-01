Роболаб kids в ВПЦ "Взлет"

Информация

Роболаб Kids — сеть курсов по робототехнике для детей от 4-х до 14 лет на базе образовательных учреждений и центров развития детей, которые представляют собой средство для достижения целого комплекса образовательных целей:

знакомство с основами робототехники и технологии автоматического управления;

привитие любви к точным наукам;

развитие словарного запаса;

обучение работе по инструкции;

развитие навыков конструирования, проектирования и программирования;

обучение ребенка обучению робота двигаться и управлять его движением;

развитие навыков общения, обмена идеями и обучение как работе в команде, так и самостоятельной работе;

развитие логическое и творческого мышление;

обучение поиска альтернативных творческих решений посредством проведения «мозгового штурма»;

обучение установлению причинно-следственных связей, проведению экспериментальных исследований, оценке влияния, анализированию результатов и поиску решений посредством систематических наблюдений и измерений;

принятие участия в соревнованиях по робототехнике.

Роболаб Kids использована международная программа по обучению детей робототехнике, которая построена на игровой деятельности, практических заданиях, экспериментальных исследованиях, что открывает двери творческим задумкам, активному общению с одногруппниками и преподавателем, раскрытию способ- ностей и позволяет в увлекательной форме изучать естественные науки, математику, технологию, инженерное конструирование, ИКТ, программирование, созда- вать сложные модели и управлять ими.

Возраст: 4-14 лет.

Основа: платная.

На занятиях по робототехнике Ваш ребенок помимо теоретических основ по математике, физике, информатике, имеет возможность применить полученные знания на практике. Посещая секции по робототехнике, дети создают роботов, мини-автомобили, делают многофункциональную руку и многое другое. Изучают законы энергии, принципы дистанционного управления. Все занятия проходят в увлекательной форме, что помогает развить у ребенка логику, мышление, творчество, мелкую моторику, а также формирую усидчивость и желание добиться своей цели.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по робототехнике в Хабаровске