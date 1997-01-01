Роболаб kids в ВПЦ "Взлет"

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Информация
Роболаб Kids — сеть курсов по робототехнике для детей от 4-х до 14 лет на базе образовательных учреждений и центров развития детей, которые представляют собой средство для достижения целого комплекса образовательных целей:
- знакомство с основами робототехники и технологии автоматического управления;
- привитие любви к точным наукам;
- развитие словарного запаса;
- обучение работе по инструкции;
- развитие навыков конструирования, проектирования и программирования;
- обучение ребенка обучению робота двигаться и управлять его движением;
- развитие навыков общения, обмена идеями и обучение как работе в команде, так и самостоятельной работе;
- развитие логическое и творческого мышление;
- обучение поиска альтернативных творческих решений посредством проведения «мозгового штурма»;
- обучение установлению причинно-следственных связей, проведению экспериментальных исследований, оценке влияния, анализированию результатов и поиску решений посредством систематических наблюдений и измерений;
- принятие участия в соревнованиях по робототехнике.
Роболаб Kids использована международная программа по обучению детей робототехнике, которая построена на игровой деятельности, практических заданиях, экспериментальных исследованиях, что открывает двери творческим задумкам, активному общению с одногруппниками и преподавателем, раскрытию способ- ностей и позволяет в увлекательной форме изучать естественные науки, математику, технологию, инженерное конструирование, ИКТ, программирование, созда- вать сложные модели и управлять ими.
Возраст: 4-14 лет.
Основа: платная.
На занятиях по робототехнике Ваш ребенок помимо теоретических основ по математике, физике, информатике, имеет возможность применить полученные знания на практике. Посещая секции по робототехнике, дети создают роботов, мини-автомобили, делают многофункциональную руку и многое другое. Изучают законы энергии, принципы дистанционного управления. Все занятия проходят в увлекательной форме, что помогает развить у ребенка логику, мышление, творчество, мелкую моторику, а также формирую усидчивость и желание добиться своей цели.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по робототехнике в Хабаровске
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Школа Робототехники и программирования «ИДВЕН»От 7 до 14 лет От 2000 руб Частная
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Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»От 4 до 16 лет От 1840 руб Частная
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Секция робототехники в РЦ "Детская академия"От 4 до 10 лет От 400 до 2400 руб Частная
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Центр развития робототехники в ХабаровскеОт 5 до 15 лет От 600 до 2400 руб Частная
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Секция "Шестеренка" в школе "Радость"От 5 до 17 лет От 2500 до 2500 руб Частная
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Секция "Крошка робот" в ДЮЦ "Техноспектр"От 6 до 9 лет Бесплатно Государственная
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Робототехника в УЦ “Профи”От 5 до 14 лет От 1680 руб Частная
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«Основы робототехники» в ДЮЦ «Восхождение»От 6 до 11 лет От 300 руб Государственная
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Робототехника в центре "Startum"От 4 до 14 лет От 4500 до 6000 руб Частная
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Школа моделизма и робототехники "StartJunior"От 4 до 14 лет От 2500 руб Частная
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