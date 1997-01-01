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        Роболаб kids в ВПЦ "Взлет"

        Роболаб kids в ВПЦ "Взлет"

        Робототехника
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 4 - 14 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
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        Хабаровск, Индустриальный, ул. Радищева, 8Д
        • +7 (4212) 360-099
        • +7 (924) 201-94-42 , директор
        • +7 (924) 202-02-05
        Информация

        Роболаб Kids — сеть курсов по робототехнике для детей от 4-х до 14 лет на базе образовательных учреждений и центров развития детей, которые представляют собой средство для достижения целого комплекса образовательных целей:

        • знакомство с основами робототехники и технологии автоматического управления;
        • привитие любви к точным наукам;
        • развитие словарного запаса;
        • обучение работе по инструкции;
        • развитие навыков конструирования, проектирования и программирования;
        • обучение ребенка обучению робота двигаться и управлять его движением;
        • развитие навыков общения, обмена идеями и обучение как работе в команде, так и самостоятельной работе;
        • развитие логическое и творческого мышление;
        • обучение поиска альтернативных творческих решений посредством проведения «мозгового штурма»;
        • обучение установлению причинно-следственных связей, проведению экспериментальных исследований, оценке влияния, анализированию результатов и поиску решений посредством систематических наблюдений и измерений;
        • принятие участия в соревнованиях по робототехнике.

        Роболаб Kids использована международная программа по обучению детей робототехнике, которая построена на игровой деятельности, практических заданиях, экспериментальных исследованиях, что открывает двери творческим задумкам, активному общению с одногруппниками и преподавателем, раскрытию способ- ностей и позволяет в увлекательной форме изучать естественные науки, математику, технологию, инженерное конструирование, ИКТ, программирование, созда- вать сложные модели и управлять ими.

        Возраст: 4-14 лет.

        Основа: платная.

        На занятиях по робототехнике Ваш ребенок помимо теоретических основ по математике, физике, информатике, имеет возможность применить полученные знания на практике. Посещая секции по робототехнике, дети создают роботов, мини-автомобили, делают многофункциональную руку и многое другое. Изучают законы энергии, принципы дистанционного управления. Все занятия проходят в увлекательной форме, что помогает развить у ребенка логику, мышление, творчество, мелкую моторику, а также формирую усидчивость и желание добиться своей цели.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по робототехнике в Хабаровске

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