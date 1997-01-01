Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Робототехника «Шестеренка» в ДК Профсоюзов
Цена: От 800
Возраст: 4 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Работая самостоятельно и в парах, дети научатся конструировать первые модели роботов. Это не просто увлекательно, но и полезно! Занятие в клубе поможет юным инженерам выработать усидчивость, разовьет мелкую моторику, логику, научит работать самостоятельно и в команде.
участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов:
Возраст учеников: от 4 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
-
РОББО клубОт 5 до 15 лет От 2500 руб Частная
-
Программирование роботов в ЦЦО «IT-куб»От 7 до 17 лет Бесплатно Частная
-
Космическая экспедиция в ЦКТ «Идвен»От 7 до 9 лет От 2500 руб Частная
-
«Основы робототехники» в ДЮЦ «Восхождение»От 6 до 11 лет От 300 руб Государственная
-
Секция "Крошка робот" в ДЮЦ "Техноспектр"От 6 до 9 лет Бесплатно Государственная
-
Робототехника на Arduino в ЦКТ «Идвен»От 13 до 16 лет От 2500 до 3300 руб Частная
-
Робототехника в центре "Startum"От 4 до 14 лет От 4500 руб Частная
-
Инженерный класс в ЦКТ «Идвен»От 12 до 16 лет От 2500 руб Частная
-
Центр развития робототехникиОт 5 до 15 лет От 600 до 2400 руб Частная
-
Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»От 4 до 16 лет От 1840 руб Частная
Загрузка комментариев...