Робототехника «Шестеренка» в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

Работая самостоятельно и в парах, дети научатся конструировать первые модели роботов. Это не просто увлекательно, но и полезно! Занятие в клубе поможет юным инженерам выработать усидчивость, разовьет мелкую моторику, логику, научит работать самостоятельно и в команде.

участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов:

Возраст учеников: от 4 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье.