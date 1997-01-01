Робототехника на Arduino в ЦКТ «Идвен»

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Описание:

Ардуино — это уникальная электронная платформа с невероятными возможностями и очень простыми в обращении элементами, благодаря которым можно сотворить множество устройств: от простой «мигалки» к сложным роботам и манипуляторам, таким как телефон, планшет, системы наблюдения или аналог системы типа «умный дом»...

Для того, чтобы построить своего первого робота, ребята познакомятся с языком программирования C++. Их задача собрать аккуратно и точно по схеме устройство, записать в него программу и осознать, что прибор оживает - работает.

И, конечно же, в каждом проекте можно сделать свой собственный шаг - изменить его схему, программу, найти варианты применения этой конструкции у себя дома, в школе, на даче или во дворе.

Возраст учеников: 13-16 лет.

Стоимость обучения:

в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;

в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.

Частота занятий: 1 раз в неделю.



