Робототехника в центре "Startum"

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Описание:

Робототехника — курс для детей по разработке, конструированию, прототипированию и программированию роботов на платформе Arduino.

Arduino — это очень маленький компьютер, для которого можно составлять программы и управлять устройствами от светодиода до робота.

Ребенок познаёт азы физики, механики, схемотехники и электроники, конструирует электрические схемы, учится программировать и конструирует своего первого робота.

Робототехника в Startum – это просто, ведь наши роботы программируются на визуальном языке Scratch. Программировать могут дети от 5 лет, а робота можно напечатать на 3D-принтере

В курс входят 8 занятий робототехники с квалифицированным педагогом со стажем под контролем качества преподавателя из Китая, учебное оборудование: пособия, наборы для конструирования, программирования и схемотехники, ноутбуки, 3D принтер, игры.

Возраст учеников: от 4 до 14 лет.

Количество человек в группах: до 8 детей.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Продолжительность занятий:

младшая группа 4-6 лет – 60 минут (две части 25 мин + перерыв 10 мин);

средняя группа 7-10 лет – 1 час 30 минут (2 урока по 40 минут + перемена);

старшая группа 11-14 лет – 1 час 30 минут (2 урока по 40 минут + перемена);

Стоимость занятий: от 4500 руб./месяц (цена без скидок — 6000 руб./месяц)

Форма одежды: свободная.