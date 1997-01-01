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Робототехника в центре "Startum"
Адреса
- +7 (4212) 409-399
- +7 (914) 403-13-77
Информация
Описание:
Робототехника — курс для детей по разработке, конструированию, прототипированию и программированию роботов на платформе Arduino.
Arduino — это очень маленький компьютер, для которого можно составлять программы и управлять устройствами от светодиода до робота.
Ребенок познаёт азы физики, механики, схемотехники и электроники, конструирует электрические схемы, учится программировать и конструирует своего первого робота.
Робототехника в Startum – это просто, ведь наши роботы программируются на визуальном языке Scratch. Программировать могут дети от 5 лет, а робота можно напечатать на 3D-принтере
В курс входят 8 занятий робототехники с квалифицированным педагогом со стажем под контролем качества преподавателя из Китая, учебное оборудование: пособия, наборы для конструирования, программирования и схемотехники, ноутбуки, 3D принтер, игры.
Возраст учеников: от 4 до 14 лет.
Количество человек в группах: до 8 детей.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Продолжительность занятий:
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младшая группа 4-6 лет – 60 минут (две части 25 мин + перерыв 10 мин);
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средняя группа 7-10 лет – 1 час 30 минут (2 урока по 40 минут + перемена);
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старшая группа 11-14 лет – 1 час 30 минут (2 урока по 40 минут + перемена);
Стоимость занятий: от 4500 руб./месяц (цена без скидок — 6000 руб./месяц)
Форма одежды: свободная.
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