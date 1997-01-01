Робототехника в ДЮЦ "Техноспектр"

Информация

Описание: робототехника – это проектирование, конструирование и программирование всевозможных интеллектуальных механизмов – роботов имеющих модульную структуру, и обладающих мощным микропроцессором.

Цель: изучение основ алгоритмизации и программирования, а также основы конструирования и механики. Создание условий для развития научно-технического потенциала личности ребенка путем организации его деятельности в процессе и интеграции начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники.

Возраст учеников: от 7 до 16 лет.

Продолжительность занятий:

1 -й год обучения: 1час 30 мин (2 занятия по 45 мин.)

2 -й и последующие года обучения: 2 часа 15 мин (3 занятия по 45 мин.)

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма одежды: свободная, сменная обувь (обязательно).

Стоимость занятий: бесплатно.

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