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Робототехника в ДЮЦ "Техноспектр"
Адреса
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация
Описание: робототехника – это проектирование, конструирование и программирование всевозможных интеллектуальных механизмов – роботов имеющих модульную структуру, и обладающих мощным микропроцессором.
Цель: изучение основ алгоритмизации и программирования, а также основы конструирования и механики. Создание условий для развития научно-технического потенциала личности ребенка путем организации его деятельности в процессе и интеграции начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники.
Возраст учеников: от 7 до 16 лет.
Продолжительность занятий:
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1 -й год обучения: 1час 30 мин (2 занятия по 45 мин.)
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2 -й и последующие года обучения: 2 часа 15 мин (3 занятия по 45 мин.)
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма одежды: свободная, сменная обувь (обязательно).
Стоимость занятий: бесплатно.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по робототехнике в Хабаровске
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