Робототехника в УЦ “Профи”

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация
Описание: Курс проходит на базе конструкторов нового поколения LEGO WeDo 2.0 и развивает основные навыки написания программных кодов, логическое мышление и умение решать задачи.
Создавая простых роботов и программируемые механизмы, ребенок развивает творческое мышление, словарный запас, умение общаться и способность анализировать.
Данный курс поможет Вашему ребенку ознакомиться с основами конструирования и робототехники, разовьет интерес к изучению математики и информационных технологий.
Возраст учеников: от 5 до 14 лет.
Стоимость занятий: 1680 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 2 академических часа.
Частота занятий: 1 разз в неделю.
Количество человек в группах: от 4 до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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