Робототехника в УЦ “Профи”

Информация

Описание: Курс проходит на базе конструкторов нового поколения LEGO WeDo 2.0 и развивает основные навыки написания программных кодов, логическое мышление и умение решать задачи.

Создавая простых роботов и программируемые механизмы, ребенок развивает творческое мышление, словарный запас, умение общаться и способность анализировать.

Данный курс поможет Вашему ребенку ознакомиться с основами конструирования и робототехники, разовьет интерес к изучению математики и информационных технологий.

Возраст учеников: от 5 до 14 лет.

Стоимость занятий: 1680 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Частота занятий: 1 разз в неделю.

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.