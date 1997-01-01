Русские народные ремесла в ЦДТ "Народные ремесла"

Информация

Описание:

Содержание программы нацелено на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через развитие творческих способностей и собственной продуктивной деятельности. Тематика разделов и занятий в программе способствует расширению кругозора учащихся о русской народной культуре, знакомит с различными видами и жанрами, разнообразными техниками художественной деятельности изобразительного и декоративно-прикладного искусства, формируют чувство гармонии и эстетического вкуса.

Возраст: 7-15 лет.

Стоимость: бесплатно.

Количество человек в группе : 24.

Программа студии рассчитана на 3 года обучения.